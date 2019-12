Hallo zusammen,

Ich würde gerne meine DVD Sammlung (ca. 50 Stk) auf einen NAS Server kopieren, damit ich sie nachher via KODI streamen kann.

Welche Software eignet sich am besten für das auslesen der DVD's und in welches Format eignet sich am besten für das Streaming auf einen TV?

Ich hab mir mal AnyDVD angeschaut was aber recht teuer ist und die Software nur mietbar ist.

Bin gespannt au eure Tips.

Besten Dank

Beeper