„Video Editor, einfacher, nur zum Entfernen von Überlängen und Werbung“

Hallo freundliche Helfer,

Ich suche einen einfach zu bedienenden Video Editor hauptsächlich für die Formate .mts und .ts. Er darf auch etwas kosten. Zweck: zunächst nur zum Entfernen von Überlängen und Werbung. Bisher bin ich an viel zu komplizierten Programmen gescheitert. Bei einem wurde ohne meinen Auftrag eine lang dauernde unerwünschte Konvertierung durchgeführt. Eine Konvertierung ist manchmal erwünscht von mts nach ts, damit die Aufnahme auch direkt am TV abgespielt werden kann. Eventuell auch eine Konvertierung in ein DVD player Format. Wer hat gute Erfahrungen mit Video Editoren?

MfG Weva