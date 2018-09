Runtergeladenes Flash-Video ruckelt (Bild und Ton)

Hallo

Ich wollte ein Flash Video, welches in HD vorliegt, runterladen. Da zwischendurch Werbung abgespielt wird, musste erstmal ein Add-on gefunden werden, welches das komplette Video-File ohne Werbung runterladen kann. Dies hat nämlich nicht so einfach geklappt. Mit "Ant Video downloader" klappt es zwar, aber ich habe merkwürdige Ruckler. Und zwar ruckelt einerseits das Bild so alle 30 Sekunden kurz und auch der Ton ruckelt etwa in ähnlichen Abständen, aber nicht parallel zum Bildruckler. Eigenartig ist, dass die Ruckler beim Abspielen im VLC-Player anders sind als im Medi Player. Brenne ich den Video mit Nero, sind die Bildruckler deutlich weniger, die Tonruckler aber immer noch da. Was könnte da los sein? Es handelt sich um folgenden Video: https://www.telezueri.ch/64-show-sommertalk/26150-episode-peter-spuhler/62160-segment-peter-spuhler

Gibt es ev. eine einfachere Variante, das Originalfile runterladen zu können? Oder liegt das Problem wo ganz anders?

Gruss und Dank

Thomas