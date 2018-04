Nicht finalisierte oder abgebrochene DVD retten

Hallo

Ich wollte mal fragen, warum genau man eigentlich nicht finalisierte DVDs (aus nem DVD-Recorder) mit dem Computer nicht auslesen kann? Denn durch das Finalisieren ändern sich ja die bereits gebrannten Daten (Video) nicht, somit müsste das Format grundsätzlich von einem DVD-Laufwerk bzw. Computer erkannt und abgespielt werden können. Kann das jemand mal ganz genau erklären, warum das nicht geht oder ob es doch irgendwie geht? Gleiches gilt für DVDs, welche während des Brennprozesses auf Grund eines Brennfehlers abbrechen.

Dazu noch eine Anschlussfrage: Warum haben alle Hersteller anscheinend eine unterschiedliche "Brennart", so dass man nicht mit jedem beliebigen DVD-Recorder jede beliebige nicht-finalisierte DVD abschliessen kann? Und warum geben die Hersteller diesen Algorithmus - oder was immer das genau ist - nicht heraus, so dass man mit Datenrettungssoftware diese DVDs noch auslesen und abspielbar machen kann?

Ich lese immer nur, dass beim Finalisieren irgend ein Index geschrieben wird. Wozu braucht es einen solchen bei einem Videofilm ohne Menüs und Kapitel überhaupt?

Besten Dank für die Erleuchtung

Thomas