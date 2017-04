„MIDI .KAR Dateien: Timing Format der Lyric“

Hi!

Der Link ist gut, ich denke, da ist beschreiben, wie das zusammen hängt:

The actual data within an MTrk chunk takes the following form :

delta-time a variable length quantity, (1 to 4 bytes) denoting the time since the previous event. event 2 or more bytes describing the event, of which there are three main types : MIDI, SysEx and Meta.

Wir haben das bisher vertauscht: die Zusatzbytes gehören nicht ans Ende der Meta-Zeile, sondern jeweils vor die nächste. Das ist eine Zeitinfo. Ich würde sagen die legt fest, wie lange die nächste Silbe blau markiert wird.

Das ist eine diese Delta-Timesangaben. leider ist das kein "im Klartext" lesbarer Wert, weil die zur Speicherplatzvermeidung speziell kodiert sind.

Here are some examples of numbers represented as variable-length quantities :

Value (hex) Representation (hex) 00000000 00 00000040 40 0000007F 7F 00000080 81 00 00002000 C0 00 00003FFF FF 7F 00004000 81 80 00 00100000 C0 80 00 001FFFFF FF FF 7F 00200000 81 80 80 00 08000000 C0 80 80 00 0FFFFFFF FF FF FF 7F

Most of the time, musical events are sufficiently close together that the delta-time can be expressed in a single byte (i.e. for delta-times of 0 - 127). When a larger delta-time needs to be specified then additional bytes are used. This provides an efficient way of storing delta-time values.

OK, mal schauen:

9E 1D

FF 05 04 47 6F 6C 64 -->Gold

81 44

FF 05 03 66 69 6E -->fin

25

FF 05 05 67 65 72 2C 20 -->ger,_

86 56

FF 05 05 68 65 27 73 20 -->he's_

2B

FF 05 04 74 68 65 20 -->the_

28

FF 05 03 6D 61 6E -->man

Das Problem ist jetzt, dass das nicht nur längenkodierte Werte sind, sondern auch noch Deltawerte bezogen auf den Grundtakt (oder wie man das auch immer nennt).

Only the bottom 7 bits of each of these bytes contributes towards the delta-time, the top bit being used to indicate (when it is set) that another byte follows, i.e. bit 7 of each byte is used to indicate continuation or end of the delta-time data. Consequently the last byte of any delta-time value will have its top bit clear.

Die Umrechnung kann ich auch nur auf Papier, dass geht im Kopf nicht mehr, weil man Binär shiften muss. Ok, mal schauen, nehmen wir den ersten "Wert": 9E 1D

Zuerst binär:

1001 1110 - 0001 1101

Das linke Bit im Byte gibt an, ob noch ein Byte folgt. Hier folgt also 1 Byte. In dem ist das Bit 0, also folgt kein weiteres. Zum Umrechnen muss man nun die 7 Bits der Bytes zusammenschieben:

0000 1111 - 0001 1101

Ergebnis:

0F - 1D = 3869 (dezimal)

Das ist nicht ganz einfach.

Bis dann

Andreas