Um was für eine Art von Bildmaterial handelt es sich denn? Ein Photo oder eine (Strich)Zeichnung?

Bei Strichzeichnungen könnte man diese ggf. im ersten Schritt vektorisieren (wobei das nur bei bestimmten Ausgangsmaterialien sinnvoll funktionieren wird) und später vergrößern bei unveränderter Linienbreite.

Da es wahrscheinlich am Ende um eine nicht so komplexe Form geht könnte es am einfachsten sein wenn Du sie mit einem Vektorgraphikprogramm (z.B. Inkskape) auf dem Scan nachzeichnest.