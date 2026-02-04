Office Laptops ohne RJ45

Wie hjb schreibt, ist WLan der Standard.

Auf die Netzwerkbuchse wird aus Kosten- und Platzgründen bei den meisten Notebooks verzichtet. Einige Businessgeräte machen da noch eine Ausnahme. Ein 18 Zoll Notebook ist aktuell auch noch nicht der Standard. Es gibt aber noch Notebooks mit großem Bildschirm und RJ45 Buchse, z.B. HP ProBook 4 G1i 16" oder Lenovo ThinkBook 16 G7.

Wie die Namen schon verraten zwei Zoll weniger aber mehr als die gängigen 15 Zöller. Etwas länger suchen und Du wirst das passende finden. Evtl. auch gute gebrauchte / refurbished Geräte miteinbeziehen.

Zum Adapter USB auf RJ45 kann ich nichts sagen, meine Notebooks haben alle noch die alte Schnittstelle.