Office Laptops ohne RJ45

Guten Tag Experten,
ein HP ProBook 470 G3 soll nach 10 Jahren Dienst ersetzt werden.
Das Teil lief etwa 85.000 Stunden ohne Murren.
Nun finde ich nurnoch Laptops ohne RJ45 Buchse. Siehe hier ein Kandidat: ASUS Vivobook 18 für rund 800 €.
Es soll also ein Adapter USB-C auf RJ45 her. Das finde ich blöd, noch ein Teil auf/am Schreibtisch.
Ich frage hier mal an zu Erfahrungen mit solchem Adapter oder evtl. anderen Lösungen.
Danke
cu Foxy
btw: Telekom-Internet geht heute wieder schneckenlahm.
