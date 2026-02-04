Laptops, Tablets, Convertibles 11.846 Themen, 56.821 Beiträge

Office Laptops ohne RJ45

Foxy

Guten Tag Experten,

ein HP ProBook 470 G3 soll nach 10 Jahren Dienst ersetzt werden.
Das Teil lief etwa 85.000 Stunden ohne Murren.

Nun finde ich nurnoch Laptops ohne RJ45 Buchse. Siehe hier ein Kandidat: ASUS Vivobook 18 für rund 800 €.

Es soll also ein Adapter USB-C auf RJ45 her. Das finde ich blöd, noch ein Teil auf/am Schreibtisch.

Ich frage hier mal an zu Erfahrungen mit solchem Adapter oder evtl. anderen Lösungen.

Danke
cu Foxy

btw: Telekom-Internet geht heute wieder schneckenlahm.

hjb
Wieso verbindest du das Teil nicht über WLAN? 

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
Foxy
ja, natürlich ... entschuldigung

ich vergaß zu sagen, daß bei mir alles möglichst per Kabel geht. WLAN und Bluetooth werden bei mir immer schon konsequent abgeschaltet (möglichtst im BIOS). Ich kann zwar den Elektrosmog meiner Nachbarn kaum senken, muß aber selber keinen zusätzlichen erzeugen.

Ich sehe das wie mit dem Bargeld: Später werden wir bedauern, was wir getan/nichtgetan haben.

cu Foxy

Ritch
Wie hjb schreibt, ist WLan der Standard.

Auf die Netzwerkbuchse wird aus Kosten- und Platzgründen bei den meisten Notebooks verzichtet. Einige Businessgeräte machen da noch eine Ausnahme. Ein 18 Zoll Notebook ist aktuell auch noch nicht der Standard. Es gibt aber noch Notebooks mit großem Bildschirm und RJ45 Buchse, z.B. HP ProBook 4 G1i 16" oder Lenovo ThinkBook 16 G7. 

Wie die Namen schon verraten zwei Zoll weniger aber mehr als die gängigen 15 Zöller. Etwas länger suchen und Du wirst das passende finden. Evtl. auch gute gebrauchte / refurbished Geräte miteinbeziehen.

Zum Adapter USB auf RJ45 kann ich nichts sagen, meine Notebooks haben alle noch die alte Schnittstelle.

