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Microsofts Surface Geräte zu schwach für Windows

winnigorny1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Wenn es nicht zum Weinen wäre, wäre es zum Lachen:

https://winfuture.de/news,160280.html 

Um einen ein schon "historisches" Schiedsrichter-Zitat auf diesen Fall anzuwenden: "Was erlauben Microsoft (sich)???"

Das ist doch nicht zu fassen, oder?

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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hascherl winnigorny1 „Microsofts Surface Geräte zu schwach für Windows“
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Das "Schiedsrichter - Zitat" war vom Bayerntrainer Trapattoni.

"Was erlauben Strunz?"

Ich habe fertig.

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winnigorny1 hascherl „Das Schiedsrichter - Zitat war vom Bayerntrainer Trapattoni. Was erlauben Strunz? Ich habe fertig.“
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Das "Schiedsrichter - Zitat" war vom Bayerntrainer Trapattoni.

Danke für die Aufklärung. Da ich kein ausgemachter Fußball-Fan bin, hatte ich nur noch den Schatten des Zitats im Kopf, weil mir der Spruch damals gut gefiel...

Ich habe fertig.

Jo! - Das ist mir auch entfallen. Und viele Menschen haben MS das ja auch schon gezeigt und sind auf Linux umgestiegen.

Meine Frau bekommt nächste Woche endlich ihren neuen Laptop und dann werde ich ihren alten mit Linux ZorinOS ausrüsten. Das Teil wird dann das sein, das uns in unseren Urlauben und/oder Ausflügen begleiten wird.

Der neue, recht teure Lenovo-Laptop wird dann - genauso wie mein Rechner - Bei BWZ, meinem Hardware-Großhändler - zur Aufbewahrung und Wartung (gründliche Reinigung inkl. GraKa und Netzteil von innen) abgegeben werden.

Aber alles in allem hätte ich mir schon eher eine Bemerkung bezüglich der zu schwachen Hardware der Surface-Geräte vorgestellt, denn das ist in meinen Augen ein echter Skandal und zeigt, wie MS mit seinen Kunden umgeht. Scheint auch hier nach dem Motto zu laufen: Kauft euch gefälligst neue Hardware!

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