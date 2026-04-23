Bios flashen

Hi,

aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, Bios-Dateien haben i. R. andere Bezeichnungen.

Bei mir z. B. "ROG-STRIX-B550-F-GAMING-WIFI-II-ASUS-3607.zip" und besteht aus zwei Dateien. Dem Bios und einem Renamer, der dem Bios erst den richtigen Namen gibt.

"Submit" hat verschiedene Bedeutungen (kommt auf den Kontext an) und würde hier im Beispiel wohl "Zustimmung" bedeuten, wozu auch immer.

Gruß