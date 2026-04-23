Hallo,
Dell 5420
habe ich das passende Bios heruntergeladen? Wird mit Submit das flashen gestartet?
Gruß
Hallo,
Dell 5420
habe ich das passende Bios heruntergeladen? Wird mit Submit das flashen gestartet?
Gruß
ausprobieren.
Submit hört sich jetzt eher danach an, dass er evtl. Daten des Systems zum Abgleich an Dell übermitteln möchte.
Gerät beim flashen auf jeden Fall am Netzstrom betreiben.
Danke!
Hi,
aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, Bios-Dateien haben i. R. andere Bezeichnungen.
Bei mir z. B. "ROG-STRIX-B550-F-GAMING-WIFI-II-ASUS-3607.zip" und besteht aus zwei Dateien. Dem Bios und einem Renamer, der dem Bios erst den richtigen Namen gibt.
"Submit" hat verschiedene Bedeutungen (kommt auf den Kontext an) und würde hier im Beispiel wohl "Zustimmung" bedeuten, wozu auch immer.
Gruß
Was soll hier jmd. mit diesem halbseidenen Screenshot anfangen?
Falls das hier der Download ist müsste es sich um eine .exe Datei handeln.
Falls man sich unsicher fühlt wird jedem hier geholfen .
Hallo Eludi 84,
von der Seite, die Du verlinkt hast, habe ich die Datei heruntergeladen.
Die Anleitungen von Dell waren alle nicht zielführend!
Das Dell BIOS flashen Sie am sichersten über das F12-Startmenü: Laden Sie die
.exe-Datei von der Dell-Support-Seite herunter, kopieren Sie diese auf einen FAT32-formatierten USB-Stick, starten Sie den PC mit F12, wählen Sie „BIOS Flash Update“ und die Datei aus. Lassen Sie das Netzteil währenddessen angeschlossen.
Vorbereitung:
Netzteil anschließen: Der Akku muss geladen sein.
USB-Stick: FAT32 formatiert.
Datei herunterladen: Suchen Sie auf der Dell-Support-Seite nach Ihrem Modell, laden Sie das BIOS herunter und speichern Sie die .exe-Datei auf dem Stick.
Methode 1: Über das F12-Startmenü (Empfohlen)
Stecken Sie den USB-Stick in den ausgeschalteten Dell-PC.
Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie mehrmals F12, bis das „One Time Boot Menu“ erscheint.
Wählen Sie BIOS Flash Update.
Klicken Sie im Datei-Explorer auf den USB-Stick und wählen Sie die heruntergeladene .exe-Datei.
Klicken Sie auf "Submit" oder "Flash", um den Vorgang zu starten.
Starten Sie das System nach der Meldung "Flash completed" neu.
Methode 2: Unter Windows (Direktes Ausführen)
Führen Sie die heruntergeladene
.exe-Datei als Administrator aus.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Das System startet automatisch neu und führt das Update durch.
Wichtige Hinweise:
Unterbrechen Sie den Flash-Vorgang niemals durch Ausschalten des Gerätes.
Falls Windows nicht startet, kann das BIOS über das F12-Menü (
BIOS Flash Update) aktualisiert werden
Quelle: K I
Gruß
Nachtrag:
Ich habe das Bios unter Windows aktualisiert.
Gruß