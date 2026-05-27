Acer Laptop zu teuer ?

Hallo,
meine Nichte möchte sich einen Lap zulegen , gebraucht !
Sie könnte einen bekommen , soll aber 70 Euro kosten ! ..... wäre das OK ?
Acer Aspire A 315-51
Core i5 7. Gen
8gb ram
win11
ssd
MfG
Hallo,
meine Nichte möchte sich einen Lap zulegen , gebraucht !
Sie könnte einen bekommen , soll aber 70 Euro kosten ! ..... wäre das OK ?
Acer Aspire A 315-51
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MfG
Wenn das Book einwandfrei funktioniert, finde ich den Preis in Ordnung...
https://www.kleinanzeigen.de/s-acer-aspire-3-a315-51/k0
Gruß