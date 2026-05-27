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Acer Laptop zu teuer ?

Caro2000 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo, 

meine Nichte möchte sich einen Lap zulegen , gebraucht !

Sie könnte einen bekommen , soll aber 70 Euro kosten ! ..... wäre das OK ?

Acer Aspire A 315-51

Core i5 7. Gen

8gb ram 

win11

ssd

MfG

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gast1000 Caro2000 „Acer Laptop zu teuer ?“
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Wenn das Book einwandfrei funktioniert, finde ich den Preis in Ordnung...

https://www.kleinanzeigen.de/s-acer-aspire-3-a315-51/k0

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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