Ich habe heute seit längere Zeit mal wieder die Kopfhörer am Notebook angeschlossen und musste feststellen, dass die Lautstärke auf Stellung MAX gerade so laut ist, dass man es einigermaßen als "Normalhörender" gut versteht.

Treiber habe ich aktualisiert - siehe auch die Eintragungen im Gerätemanager.

Was könnte ich noch versuchen, um die Lautstärke noch etwas zu erhöhen.

Ohne Kopfhörer also Audionutzung nur am Notebook nutze ich so gut wie nie. Wenn dann nur über den Kopfhörer.