Frage zu Samsung Galaxy S9 FE Tablet und Wifi

Ist schon länger her, und ich möchte nun bald den Kauf eines solchen Tablets in die Tat umsetzen.

Nun habe ich bei Samsung angerufen, und auf Frage meinte ein Mitarbeiter, bei diesem Tablet sei es nicht möglich, per USB-C Adapter das Tablet per LAN-Kabel am Router anzuschließen. Ein anderer hingegen meinte, es wäre möglich, und dann wäre Wlan deaktiviert und nur Lan per Kabelverbindung aktiviert..

Dann - und deshalb meine heutige Frage - ist aber immer noch "Wi-Fi" im Tablet aktiviert. Er meinte, Wi-Fi wäre was anderes als Wlan, und das Wi-Fi könne nicht deaktiviert werden. Auch nicht, wenn das Tablet per USB-C auf Ehernet -Adapter am Lan angeschlossen sei.

Außerdem meinte er, es könne nicht im Tablet aktiviert werden, sondern nur im Router. Kann man das Wifi im Routermenü ausschalten?

Ich bin zudem verwirrt über die beiden Begriffe Wi-Fi und Wlan - was ist der Unterschied?

Er meinte, für Wi-Fi bräuchte man den Schlüssel des Netzes außerhalb, um in das betreffende Netz gelangen zu können. Und Wlan hätte man zuhause.

Und selbst wenn man keinen Schlüssel für das Netz außerhalb hat und es daher gar nicht nutzt, bleibt die Wi-Fi-Funktion im Tablet aktiviert, dh es wird trotzdem ständig oder regelmäßig Funk vom Tablet nach außen oder von außen zum Tablet gesendet.

Mein Anliegen ist, im Betrieb das Tablet völlig funkfrei zu machen, so dass es weder Funk aussendet noch als als Empfänger drauf reagiert - weder Wlan noch Wi-Fi. Auch keine Zwischendurch-Funksignale.

Ist das möglich oder nicht?

danke im Voraus