Lenovo TB X50SF - Thinkpad - Passwort und Account

Hallo,

mein Bekannter hat sich vor ca. 2 Jahren ein Thinkpad erworben und es seirdem nicht mehr verwendet.

Nun, wenige Tage vor seinem 90ten Geburtstag ist es ihm wieder in die Hände gefallen.

Passwort vergessen. Alle angeblichen Möglichkeiten vergeblich probiert.

Ich habe es nun zurückgesetzt und nun fragt es nach einem Google-Konto, was er nicht weiß und angeblich noch nie hatte.

Also die Alternativ-e-mail Adresse von web.de eingegeben und da hat er einen Verifizierungscode bekommen, eingegeben und weiter.

Nun verlangt es weiterhin die ursprüngliche e-mail Adresse, die er ja nicht weiß.

letztendlich hat der Code, der auf Web.de gesendet wurde nicht geholfen.

Auch die Neuerstellung einer Google Adresse kennt er (natürlich) nicht.

Wie bekommt er wieder Zgriff auf das Thinkpad ohne es einsenden zu müssen, was aufgrund der Kosten uninteressant sein dürfte.

Auch seine aktuelle handynr. ist bei Google unbekannt.

Find your e-mail - Recovery Adresse von web.de eingegeben- Verifizierungscode erhalten - eingegebn - und alles war wieder am Anfang- e-mail eingeben.... die ich nicht kenne.

Gerne hätte ich es zum 90ten ihm betriebsbereit wieder übergeben, aber derzeit habe ich keine Chance.

Weiß zufällig jemand, wie ich hier wieder Zugriff bekomme?



Vielen Dank.