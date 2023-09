Shared iPads - Wo sind die Benutzerdaten?

Hallo

Wir haben in der Schule iPads erhalten, die shared sind. Nun herrscht bei mir Unklarheit bezüglich der klassenübergreifenden Nutzung dieser Geräte.

Habe ich das richtig verstanden: Es gibt unterschiedliche Apps. Einige speichern im shared-Umfeld die Daten, Lernstände, Fotos etc. in die Cloud und diese stehen dann auf einem anderen Gerät unter dem selben Useraccount wieder zur Verfügung und andere Apps speichern nur lokal, was dazu führt, dass Schüler, welche mit einer Arbeit auf einem Gerät beginnen, diese auf einem andere Gerät nicht mehr zur Verfügung haben? Das heisst, man muss bei jeder App vorher überlegen, ob sie dazu geeignet ist, auf anderen als den Geräten im eigenen Klassenzimmer damit zu arbeiten?

Gruss und Dank

Thomas