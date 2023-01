Ist das möglich? Gibt es Hindernisse? Konkretes Modell?



Allgemeines:



Der Laptop sollte so über den Daumen eine dedizierte Grafikkarte haben, ergo wenigstens 16GB RAM und auch etwas CPU-Power, wobei diese für die von Dir angegebenen Spiele m.E. nicht so ausschlaggebend ist.



So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, "echte" Gamingbooks liegen neu locker im Preisrahmen ab etwa 1000€ aufwärts und selbst normale Neugeräte mit separater, spieletauglicher Grafik liegen dann bei etwa 800€.



Eines habe ich gefunden, welches wenigstens annähernd in Deine Preisvorstellungen kommt, habe ich hier gefunden:



https://www.caseking.de/gigabyte-g5-md-51de123sd-39-62-cm-15-6-zoll-i5-11400h-geforce-rtx-3050-ti-gaming-notebook-nbgb-211.html

Für den Preis hast Du allerdings noch nicht einmal ein OS enthalten. Orderst Du also ein Windows noch dazu, musst Du die von mir oben veranschlagten 800€ planen.



https://www.notebookcheck.com/Gigabyte-G5-GD-im-Test-Guenstiges-Gaming-Notebook-ohne-Windows.573589.0.html

Das von Dir ausgewählte hat zwar Gaming im Namen, aber in der vorgestellten Konfiguration trotzdem nur die Prozessorgrafik. Die kann für Deine Spiele durchaus ausreichend sein, wenn man sich so diverse Portale anschaut:

https://www.quora.com/What-games-can-a-Ryzen-5-5500U-Vega-7-get-more-than-60-100-FPS-easily



https://chipguider.com/?p=amd-ryzen-5-5500u-vs-intel-core-i7-10875h



https://www.computerbase.de/forum/threads/kann-ich-mit-meiner-graka-lost-ark-auf-medium-spielen.2069507/



Sei Dir allerdings bewusst, dass die Ideapads oder so auch "nur" Consumergeräte sind, auch wenn Lenovo drauf steht. Bei Erweiterungen oder Reparaturen dürfte da sehr schnell Ende der Fahnenstange sein, weil die Books auch meist alles fest verlötet haben. Mit den Businessgeräten von Lenovo haben die eher weniger zu tun.



Das Gaming ist wie gesagt für mich nur Marketingargument, denn bei aktuelleren Krachern dürfte das Ding sehr schnell an´s Limit kommen auch von der Kühlleistung her wegen des LowVolt-Designs. die CPU hat nicht umsonst nur eine TDP von 15W und da wird es bei stundenlangen Ballerorgien sicher gut warm oder throttled. Die SSD ist auch "nur" mit normalem SATA-Anschluss und keine NVMe.



Bei 600€ wirst Du vermutlich eher im Gebrauchtsektor fündig werden und für Shooter käme dann noch die Tastatur+Maus dazu, denn mit den den Laptoptastaturen ist Daddeln auf Dauer m.E. auch nix.