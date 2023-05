Hallo hier

Ich habe eine Frage zu meinem Lenovo V110

also ich besitze eine Maus von rapoo und die geht über Bluetooth. Ok. Wenn der Laptop nach Stand by gestartet wird ist die Maus weg? Ich muss die erst eine Weile bewegen ehe sie wieder geht. Ist das normal? Manchmal muss ich die sogar erst löschen, den PC neu starten und dann wieder neu installieren?

mfg