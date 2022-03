Media test failer check cabel - Fragen dazu

Hallo!

Ich habe hier ein altes Toshiba-Notebook (Satellite L550-11J), das zwar bootete, mit obiger Meldung, aber dann während der weiteren Bootprozedur immer festhing. Zu obiger Meldung gibts unter Google zwar zig Beiträge, aber...

Ich hab zuerst die HD gesichert. Dabei merkte ich, dass häufig kein kopieren von Dateien möglich war und nahm an, die alte Platte wäre verreckt. Hatte noch eine ähnliche HD rumliegen und baute die ein, um anschliessend wieder Windows zu installieren. Win 7 pro 64Bit ist nun wieder drauf und das Notebook startet und bootet korrekt - nur ist obige Fehlermeldung nach wie vor zu sehen (plus exiting boot ROM). Ab hier bitte ich um Euren Rat.

Da auf Google stets eine Reihe von möglichen Gründen angegeben wurde, habe ich alle gecheckt soweit möglich. Bis auf Bootreihenfolge war Alles ok. Die ist im gegebenen BIOS V. 1.50 so angegeben:

CD/DVD - FDD - LAN - HDD1/SSD1

Steht auf CD/DVD und ist auch testweise nicht auf HDD1/SSD1 zu stellen. Springt jedes Mal automatisch wieder zurück, trotz "Save changes" etc. Floppy gibts nicht und im DVD-LW liegt kein Medium.

Ausserdem lässt sich der vorher gesicherte Lizenzcode nicht nutzen, wird als ungültig bezeichnet. Ist wohl diese OEM/nicht OEM-Geschichte, glaube ich. Ich habe aber vor, als Schluss-Status Win 10 draufzumachen

So weit, so "gut". Was würdet Ihr mir jetzt raten?

Danke!

Alibaba