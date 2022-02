Hallo Alpha,

danke Dir für den Tip, das es schon so alt ist weiß ich.

Das werde ich mal versuchen.

Eine Online Erkennung, die ich versucht hatte bei HP brachte keinen Erfolg.

Da will ich Dir mal sagen, wir hier im Osten versuchen alles gern zu erhalten solange es möglich ist. Wir sind noch nicht in der Wegwerfgesellschaft angelangt.

Denn auch 30 Jahre nach der Wende gibt es noch nicht den selben Lohn.

Ich will keinen Streit hoch beschworen, das nur als Begründung.

MFG Harald