HDMI-Switch, Hub oder Spltter

Was genau soll denn

3 unterschiedliche Geräte gleichzeitig auf einem Laptop-HDMI-Port zusammen geführt

bedeuten?

An einen HDMI-Port kannst Du nur einen Monitor anschließen.

Ein Splitter könnte zwar das HDMI-Signal an zwei Monitore verteilen, beide Monitore würden dann aber das gleiche Bildsignal wiedergeben. Willst Du das? (Wird gelegentlich beim Einsatz eines Beamers genutzt.)

Wenn Du per HDMI zwei Monitore betreiben willst, die einen "erweiterten Desktop" darstellen (also auf beiden Monitoren sind unterschiedliche Inhalte zu sehen), dann brauchst Du auch zwei HDMI-Ausgänge. (Also eine Grafikkarte mit 2 HDMI-Ausgängen oder evtl. auch zwei Grafikkarten mit jeweils einem Ausgang.)

Besser wäre, wenn der PC einen DisplayPort-Anschluss in der Version 1.2 oder höher hätte. Dann könntest Du per Daisy-Chaining mehrere Monitore an einen DP-Anschluss hängen. (Die Monitore müssten dann aber auch Daisy-Chaining unterstützen.)

Ein Port-Replikator könnte evtl. auch zum Einsatz kommen: Der wird i.d.R. über USB-C angeschlossen und stellt dann seinerseits mehrere (weitere) HDMI-Anschlüsse (aber auch LAN, USB, VGA etc.) zur Verfügung.