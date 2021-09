„Mögen täte ich schon wollen...“

aber dürfen habe ich mich nicht getraut...

Hallo allerseits, ich bin der neue, aber singen werde ich hier nicht. Soviel zum Thema Gehörschutz. Eigentlich wollte ich nach den Anmeldeschwierigkeiten gar nicht mehr in dieses Forum, bin dann aber doch übergeredet worden.

Ich habe da einen Laptop vorliegen... so ein Oberforum wäre doch auch mal nicht schlecht... oder habe ich das nicht gefunden? Wie gesagt, ich habe da einen Laptop in Bausatz-Form. Eher so Marke Enkeltrick. Denn weiter kam der Enkel der Ü-80-Besitzerin nicht, als den total zu demontieren. Es ist ein ACER Aspire 7551 Model No. MS 2310. Laut Besitzerin ist der "errötet", das heißt, der Hintergrund z.B. des Desktops war durchscheinend Rot, besser konnte sie es nicht beschreiben. Und nachzuvollziehen ist es im Moment auch nicht. Ein wenig googeln kann ich ja auch, so ganz unbeleckt bin ich auch nicht, aber die Frage ist nun: hat das schon mal jemand hier gehabt? Ist/war es das Kabel Mainboard/Display oder ist es das Display itselfe? Gleichbedeutend Totalschaden, oder nicht?

Gruß

Peet