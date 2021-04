Mac Book Air an Monitor Asus PA 248

Versuche den Monitor Asus PA 248 an einem 13" MacBookAir (2015) über HDMI zu nutzen. (Homeoffice). Das Macbook erkennt den Monitor, aber liefert kein Signal, kurzer Bluescreen und Monitor geht aus. Bei einer niedrigeren Auflösung am Mac bleibt der Monitor ständig an, aber zeigt ständig bluescree. Das Signal vom Mac kommt dennoch nicht. Adapter und HDMI-Kabel sind neu.

Was muss/kann ich am Macbook einstellen, damit das Signal den Monitor erreicht?

Danke für Hilfe. Gruß Roger (bin nicht Mac-affin.)