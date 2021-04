Geisterbilder auf HP ProBook 470 G3

Guten Abend liebe Experten,



den HP ProBook 470 G3 habe ich seit 5 Jahren in Betrieb, er läuft 6 Tage die Woche 10 Stunden.

Nun fallen mir bei hellem Bild zwei zart rosafarbige Dreiecke am unteren Rand das Display auf. Sieht aus wie Pyramiden, je eine bei etwa 1/3 und 2/3 des Bildschrirmes.

Die stören nicht, gehören da aber nicht in. So fing das vor vielen Jahren mit Sony 21'' RöhrenMonitor an und ging dann schnell zu Ende.



Meine Frage: Was kündigt sich da an, bleibt das so oder was wird das noch?



btw: Bei der jetzigen Entwicklung ist IMHO die Frage berechtigt, ob man in 6 Monaten noch zügig einen neuen LT bekommt.



Danke für eure Unterstützung.

cu Foxy