„Download vom Fernseher“

Welche Einstellungen muss ich am Laptop machen, um eine Sendung aufzunehmen.



Da wird in diese Richtung gar nichts gehen, weil HDMI am Laptop in aller Regel nur Ausgang bedeutet.



Entweder hast Du die Möglichkeit, per Tuner über das Laptop wiederzugeben, dann kannst Du auch am Läppi aufnehmen. Oder der TV besitzt die Möglichkeit, eine Festplatte anzuschlissen und darauf aufzunehmen. Dann sind die Aufnahmen aber ebenfalls nahezu immer verschlüsselt und in einem eigenen Format, dass sich u.U. sogar nur auf dem Aufnahme-TV wieder abspielen lässt.