Basis-Takt - Erklärung bitte

Hallo

Ich komme irgendwie nicht ganz draus aus den Beschreibungen bei Prozessoren bezüglich des Base-Taktes. Und zwar steht zum Beispiel beim 1165G7 irgendwo, dass er 2.8 GHz Base-Takt hätte. In einer anderen Übersicht steht aber 1.2-2.8 GHz. Kann mir das jemand erklären? Grundsätzlich ist es schon richtig, dass der Basis-Takt aussagt, was das Maximum des Taktes ist, wenn alle! Kerne gleichzeitig belastet werden, oder?

Ausserdem wundere ich mich immer: Viele Prozessoren, welche mehr Kerne habe, haben dafür einen niedrigeren Basis-Takt. Zum Beispiel der 4700U hat mit 8 Kernen einen Basis-Takt von 2.0 GHz, was doch deutlich unter den 2.8 vom 1165G7 liegt. Und der 4500U hat mit 6 Kernen einen Basis-Takt von 2.3 GHz, immer noch einiges unter dem Intel-Prozessor. Welchen Einfluss hat diese niedrigere Basis-Taktrate im Alltag beim Surfen (Videos schauen), Office-Arbeit, Videokonferenzen, Update-Durchführung? Ich habe immer das Gefühl, die Rechner fühlten sich eher lahm an, wenn sie einen niedrigeren Basis-Takt haben. Und da Windows 10 und viele andere Software heute leider immer noch nicht von so vielen Kernen profitieren, dürfte es für den Alltagsgebrauch doch sinnvoller sein, einen 1165 Intel zu kaufen anstatt einen AMD? Wie sieht das in Zukunft aus mit der Nutzung der Kerne in Alltagssituationen, also nicht in Games oder Foto/Videobearbeitung?

Gruss und Dank

Thomas