Angebot - Hat es einen Haken?

Hallo

Es gibt gerade ein günstiges Angebot für ein Lenovo 14 Zoll Thinkbook, siehe hier: https://www.lenovo.com/ch/de/laptops/thinkbook/thinkbook-series/ThinkBook-14-Gen-2-AMD/p/XXTBXTMA400?clickid=Ue1QClW0CxyLUt8wUx0Mo3EtUkB089QX4RPmww0&Program=3839&pid=188997&cid=ch%3Aaffiliate%3Atk27bk

Ist da irgendein Haken dabei? Ich habe gelesen, dass nur ein 8 GB RAM verlötet ist und man das andere Modul selber hinzufügen muss. So wie ich das in der Beschreibung lese, ist aber ein zweites 8 GB Modul schon verbaut.

Der umgerechnete Preis in Euro (<500) ist schon sehr günstig für ein "Einsteiger-Business-Gerät". Oder liegt es daran, dass der 4700U schon als Auslaufmodell durchgeht? Oder einfach nur Glück mit der Aktion? Mich wundert die Bezeichnung "ARE", weiss jemand, was das bedeutet?

Gruss und Dank

Thomas