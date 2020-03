Treiber fehlen nach umstellen auf Win10

Hatte einen Wasserschaden, kaufte dasselbeLaptop gebraucht, Platte getauscht und auch das W10 update lief eigentlich reibungslos.

Es handelt sich um das

Medion MD98200

wobei das neue laut Verkäufer einen anderen Prozessor eingebaut bekam, kann aber nur den Anfang der Bezeichnung noch auf eBay in der Überschrift sehen : T560.....

Doch nach dem Update auf W10 gab es wohl ein Problem mit der GRAKA, weiß nicht mehr wieso. Erinnere nur, dass ich dachte, ach was, der universelle Treiber funktioniert doch, warum sollte ich jetzt groß rummachen.. Hatte sogar schon rausgefunden, welcher Treiber drauf muss, habe es aber doch sein lassen - könnte nvidia gewesen sein.

(habe früher viel Triber erneuert, inzwischen bin ich ängstlicher, zB wenn was nicht klappt ich vor einem schwarzen Bildschirm sitze und solche Scherze... da lass ich vieles eben lieber aus)

Zur GRAKA:

Dass meine Audio-Anwendung nun andauernd CPU Überlastung hat, was die Arbeit verunmöglicht und mit dem alten Gerät NICHT so war, lässt mich vermuten, dass das von dem GRAKA Treiber ist. Audio Programme wie Cubase sind auf gute Funktion der Grafikkarten angewiesen.

Zudem fiel mir auf, dass ich ja eine SD Karten Slot habe, aber da fehlte schon immer der Treiber. Schade, könnt ich sehr gut brauchen. Wenn man auf MEDION geht, sind da sehr wohl Treiber dafür aus dem Jahre 2009. Habe den auf runtergeladen, nur war er einfach nicht auffindbar. Der Microsoft-eigene Virus Dingsbums Defender hatte ihn einfach gekapert. Nun ist er in Quarantäne. Ich hatte dann den Schneid verloren, mich auch noch mit der Quarantäne zu beschäftigen.

Was ich noch habe ist die Platte mit W10 BS, die vorher in dem Laptop eingebaut war. Dachte schon ich könnte da einfach was "holen" aber das geht natürlich nicht.

Sorry aber mir ist das zu heikel, hier mal eben so auf trial und error rum zu schrauben, deshalb hatte ich gehofft, jemand würde mir die einzelnen Schritte vorkauen, damit ich alles zum Laufen kriege, ohne in Panik zu fallen.

Danke schon mal...