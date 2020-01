„Samsung Series 3 NP355E7C Ram aufrüsten - passen auch 2x8 Chips Module und 1,5V“

Mal so aus dem Lameng:



Crucial bietet diesen Speicher an - alle L mit 1,35V und lt. denen packt die Kiste sogar 16GB und auch mit 2x8:



https://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Samsung/np355e7c#MEMORYFilters



Oder hier:



https://www.compustocx.de/de/csx-ram-arbeitsspeicher-erweitern/Samsung~Notebook~300~NP355E7C



In den Specs auf Notebook-Review werden die Sockel laut CPU-Z aber auch mit 1,5V betrieben, vielleicht kannst Du das damit mal checken:



https://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-Series-3-355E7C-S05DE-Notebook.89872.0.html



https://www.notebookcheck.net/fileadmin/_migrated/pics/cpuz5_432015_06.JPG



Da die meisten die Low-Voltage anbieten, würde ich da allerdings auch diese verwenden.