„Lüfter macht Geräusche“

Hast Du ggf. schon im Thinkpad-Forum mal auf dem Marktplatz nachgesehen, ob dort jemand so etwas anbietet von privat?



Bevor Du Dich in´s Abenteuer stürzt, finde erst einmal heraus, welchen Lüfter/Kühler Du benötigst, Da es die T500 sowohl mit Intel-only als auch Intel/ATI-Grafik gibt. Dafür sind je nach Serie verschiedene Propeller im Einsatz gewesen.



Eventuell reinigst Du das Ding auch einmal und fettest die Lüfterwelle frisch, wenn Du den Kühler ohnehin zerlegst. Im Verbund mit frischer Wärmeleitpaste wirkt das oft ebenfalls Wunder vor allem für die Temperaturen im Book.



https://thinkwiki.de/L%C3%BCfter_reinigen#Am_Beispiel_X60s_.28L.C3.BCfter_FRU_41V9748.29



https://thinkwiki.de/ThinkPad-Pflege#Prozessor-.2FGrafiktemperatur_senken



Am ehesten findest Du das anhand der FRU heraus und für das Schrauben selber nimm doch das HMM zu Rate, dort ist alles hervorragend dokumentiert:



https://thinkwiki.de/T500



HMM



Der Lüfter für die Intel/ATI hat die FRU 45N5492, für Intel-only brauchst Du das Teil mit der FRU 45N5490.



Statt des Gefrickels mit dem Lüfterumbau kaufe besser gleich die ganze Kühleinheit als Originalteil. Da weisst Du, dass es passt und bekommst keinen Nachbau oder kompatiblen Lüfter angedreht, der ggf. Zicken macht. Da solltest Du auch nicht so auf den Preis alleine schauen:



Hier mal der für die ATI-Grafik:



https://www.ebay.de/itm/Original-Lufter-Lenovo-ThinkPad-T500-W500-FRU-45N5492/253066282641?hash=item3aebed0691:g:tf8AAOSwt0tZeh7c