„Lautsprecher Sound am Laptop ist nicht O.K.“

Moin



Um welch edles Teil handelt es sich denn und steht das vielleicht in einem Zusammenhang mit anderen Veränderungen am Laptop?



Rauschen/Kratzen kann z.B. an Latenzen durch die Platte oder so liegen oder an irgendetwas anderem, was für hohe Last sorgt und den Rechner "hängen" lässt und darüber die Soundausgabe verzögert. Kann auch ein Treiberproblem sein, dann wäre es m.E. aber immer so.



Hast Du eine HDD, so kann die defekt sein und falls es ein etwas älteres Book ist, wie sieht es mit einem vollen Autostart aus und ggf. Fremd-AV oder anderen Tools?



Systemlast kannst Du schnell über den Ressourcenmonitor prüfen und dann siehst Du recht schnell, was klemmt: RAM, Platte, CPU?