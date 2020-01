„Laptop HP 17-ca1300ng“

Die HP 17-Dinger haben m.E. noch so einen mickrigen Mini-Akku zum Anstecken:



https://www.ipc-computer.de/hp/notebook/17-serie/bs/17-bs050ng-2cp89ea/akku-30987892/nup



Ist natürlich fraglich, ob es da bei allen Kisten so ist. Im Zweifel bleibt nur Anschauen vor Ort am Objekt der Begierde...