„Laptop fährt nur noch hoch wenn strg festhalte“

Hallo ihr Lieben, mein Laptop, ein Acer Aspire 5 517... mit W10, bringt mich zur Verzweiflung. Der Gute fährt nur noch hoch, wenn ich die strg+alt Kombi gedrückt halte. Sobald ich diese aber los lasse, geht er innerhalb weniger Sekunden einfach wieder aus. Irgendwann habe ich dann fest gestellt, dass "strg" ausreicht, damit er hochfährt, lasse ich aber los, plupp aus. Ich habe versucht, den Lappi zurück zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Ich schätze einmal, weil ich die ganze Zeit auf der Steuerung kleben musste, damit der weiter läuft?! Bekommt man das irgendwie wieder hin? Gestern lief er noch einwandfei. Bin ich vielleicht irgendwo drauf gekommen, was das Problem verursacht? Was mich auch wundert ist, dass mir der Akku nachdem er auf 99% war nur eine Zeitspqanne von ca. 2,5 Stunden angezeigt hat. Normaler Weise läuft der zwischen 5 und 7 Stunden. Allerdings wurde der Akku vor einem knappen halben Jahr ausgetauscht. Also dürft der normaler Weise noch nicht soweit runter sein. Und wie gesagt, gestern war auch da noch alles normal von der langen Laufzeit her. Ich weiß mir jedenfalls nicht mehr zu helfen und bedanke mich im Voraus für eure hilfreichen Tipps Grüße Andi