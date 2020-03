Hallo an alle,

ich habe gerade mein HP ProBook 450 G5 mit einen USB Stick von Mini Tool Partition Wizard gestartet und es hängt fest u. reagiert auf nichts mehr.

Bei meinen alten Medion ging ich so vor dass ich den Akku entfernte und den Stromstecker zog, aber beim HP Book ist der Akku fest verbaut. Auf Strg -Alt-Entf reagiert der HP auch nicht. Jetzt die Frage an euch, was könnte ich noch probieren um wieder mit Windows neu starten zu können.

Gruss