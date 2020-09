„Display Wechsel gescheitert“

Mein Disply vom Asus N750J hatte einen Grafikfehler, das heißt einen feinen Strich in der Mitte Jetzt hab ich mir bei amazon ein Ersatz Display

Laptiptop 17, 3" LED Display Screen matt Ersatz für Asus N750j 1920x1080 FHD 40pin Bildschirm Panel - Kostenloser Versand ab 29€. Jetzt bei Amazon.de bestellen!www.amazon.de

bestellt und versucht es ein zu bauen. Es ging alles ganz gut bis auf diesen feinen Stecker. Der fiel mir irgendwie auseinander (die obere Hälfte). Jetzt hab das neue Display mit Mühe und Not wieder angesteckt bekommen. Als ich gestartet hab pustete der Lüfter aber leicht angeschmorte Gerüche und das Display ging nicht. Über hdmi funktioniert alles am PC Monitor, hochfahren etc....



was kann ich noch machen?