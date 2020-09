„BIOS/SMOS Batterie / AKKU für Satellite_P300-24Z“

Hallo Leute,

ich brauch mal Hilfe und hoffe eine/r von Euch hat noch eine Idee.

Hab hier ein Schätzchen auf dem Tisch. Und zwar ein Toshiba Satelitte P300-24z. Nach dem Umbau auf SSD und Speichererweiterung schnurrt das Teil wieder recht gut. Nur ein nerviger Fehler tritt auf, wenn der Akku leer ist. Das BIOS verliet sein Gedächtnis. O.k. kein Problkem dachte ich also BIOS Batterie gesucht. Tatsächliich musst ich das Teil fast komplett zerlegen um an diese doove Batterie dran zu kommen. Nun ja, nun noch die passende Ersatzbattrie bestellen und gut. ...... dachte ich. :-(

Natürlich gab es direkt ein paar Treffer aber nichts richtiges. Und dann das:

http://www.controllersandpcs.de/Werkstatt/satellite_P300_RTC_Batt.pdf

???? Ich finde keinen Akku der da passt! Hat jemand von Euch noch eine Idee wo ich so ein Teil bekomme?

Hat Toshiba bei dem Teil wirklich einen kleinen Akku verbaut? Ich habe leider kein anderes Toshiba Gerät in meiner Bekanntschaft wo ich nachschauen könnte. Deshalb hoff ich auf Euch.

Schönen Sonntagabend

Gruß

Ralf