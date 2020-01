„Bildschirm beim Laptop bleibt schwarz“

Leuchte mal mit der Taschenlampe schräg in das Display und schaue, ob Du das Bild erkennen kannst. Ist das der Fall, dann ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen und das liegt meist an einem defekten/losen Displaykabel oder einem kaputten Inverter.



Mit der Tastatur lässt sich eher schwer etwas sagen, aber die kann schlicht auch kaputt sein oder es gibt eine Softwaremacke.



Das lässt sich am ehesten über ein Live-Linux feststellen. Ist das gestartet und die Tastatur spinnt unter Linux auch, dann ist hardwareseitig etwas im Argen und daher mindestens eine neue Tastatur fällig.