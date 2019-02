„Welche Windows 10 Version nehmen - alte Hardware“

Moin allerseits,



das Medion Akoya e1212 wurde mit Windows 7 Home 32 Bit betrieben (Backup der Systempartition mit Acronis ist gemacht). Es lief soweit gut, dass Filme in 720p bei über 90% Systemauslastung flüssig mit dem VLC Player wiedergegeben werden konnten. Da die Unterstützung für Windows 7 im nächsten Jahr ausläuft, habe ich testweise Windows 10 Pro 32 Bit installiert. Die CPU Auslastung ist allerdings so hoch, dass Filme nicht ruckelfrei (nicht einmal youtube Videos in 480p) abgespeilt werden können.



Meine Frage nun ist, ob Windows 10 Home 32 Bit weniger CPU Leistung verbraucht als es bei Windows 10 pro 32Bit der Fall ist. Oder hilft nach dem Unterstützungsstop für Windows 7 nur noch ein Linux BS und wenn ja, welche Distri ist da die erste Wahl?



Gruß

Hellawaits