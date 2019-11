Surface Pro 2017 (Modell 1796) mit Powerbank laden

Hallo,

ich wollte mein Surface Pro 2017 mit in den Urlaub nehmen der sehr bald ist.

Ich habe eine XTPower20000QC2-PA2 für mein Astrofotografie Equipment für DC Ausgang.

Nun sollte der DC Ausgang der XTPower ja 50w kontinuierlich abgeben können. Aber mein Surface läd nicht auch mit passendem Kabel nicht. Die LED an dem Kabel leuchtet zwar aber das Surface erkennt den Ladestrom scheinbar nicht an. Nur am Netzstecker.

Aber die Powerbank sollte das ja eigentlich können. Was mache ich falsch?

Das Surface braucht laut Netzteil 44w also 15V und 2,58A. Sollte doch klappen oder nicht?

ich hab die Powerbank schon ein Jahr aber mir ist nie aufgefallen das ich mein Surface nicht laden kann. Habe bis jetzt immer nur mein Startrackerequipment am DC port mit Strom versorgt.

Was meint ihr?? Ich brauche schnell Hilfe, Schonmal Danke an alle die Antworten!

LG