„SSD statt HDD? Samsung SA11“

Erstmal allse Gute und Gesundheit wünsche ich Euch fürs Jahr 2019. Hier regenet es seit Silvester und ein freund wolle ein funktionierenden , alten Lappi Samsung SA11 einfach so wegschmeißen. Nö, meinte ich und nun mach ich mit dran eine SSD einzubauen. Was ich bei Nickles gelernt habe, Bios auf AHCI Einstellen und rein damit. Im Phönix Bios finde ich aber nur AHCI Auto oder Manual (NativeAHCI an/aus) und kein IDE usw. Dazu gesucht und fast nix gefunden. Man soll wohl Bios updaten, aber das ginge nur unter XP. Unter Win7 solls nicht gehen. Hmm, was nun.

Einen SSD-Klon (Win7pro) hab ich mal reingeschraubt, läuft und updatet sich unendlich. Läuft die SSD dann unter IDE?

Was muss ich mit Bios beachten und einstellen, damit das Lappi auch mit SSD gut läuft?

Hab ich das Gefühl, Lappi (Bios) findet die Startdateien auf der zu schnellen SSD nicht und bootet gleich zweimal.

Wär klasse, wenn dieser schöne Lappi nicht wegen Alter doch hinfort muss, Display, Ram, Prozessor, Wlan, HDMI, alles besser als ein Tablet.

2019 Tips wären klasse! Gruß Roger