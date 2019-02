„Notebook: Display bleibt meist schwarz“

Hallo !

Ich habe das Notebook Toshiba Satellite L670-11M hier, um "mal nach zu schauen". Das Gerät gehört einer alten Dame und ich gehe davon aus, dass einer ihrer Enkel da vorher rumgemurkst hat.Problem Display bleibt meistens schwarz, aber da schon ein paar Mal Win7 gestartet ist, schliesse ich, dass das Display nicht defekt ist. Nur...

Einmal startete es, zeigte den Bootmanager an mit 2xWin7 zur Auswahl. Ich wählte zufällig die untere Anzeige und der PC fuhr korrekt hoch. Leider hatte ich da Zeitmangel und konnte mir nur einen kurzen Überblick verschaffen. Der Gerätemanager zeigte keinerlei Fehler an, Alles bestens. Es gab zwei Partitionen. Auf der zweiten (klein, Nicht-System) fand ich eine gespeicherte Version von Win 8.1; offenbar zur Installation vorgesehen. Näheres dazu wissen weder die Besitzerin noch ich (s.o. Thema "rumgemurkst").

Leider fuhr die Kiste ab da nur noch einmal hoch, sogar ohne Bootmanager, verabschiedete sich aber kurz nach Ende des Win7-Starts mit einem Bluescreen. Text nicht lesbar, war zu schnell weg.

Ab da blieb das Display stets schwarz, allerdings waren Lauf- und Lüftergeräusche vernehmbar - als wenn er ohne Bild starten würde.

Heute versuchte ich es mit einem externen Monitor. 2-3 mal schwarz, dann nach div. Klickversuchen (ENTER, ESC, F2, F8) erschien kurz ein Bild "Chaos mit Punktmuster vertikal" gefolgt von einem Bluescreen.

Soweit der Stand. Wechsel der Anzeige intern/extern lt. Handbuch Fn+F5 schlug fehl. Habt Ihr noch einen Tip ???

Alibaba

P.S. Aufgemacht habe ich noch nichts. Verdacht auf def. Graka Ati Mobility kann ich mangels Alternative nicht testen.