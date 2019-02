Low-Budget Tablet gesucht

Hallo Nickelsfreunde,



Ich suche für "meine bessere Hälfte” ein fabrik-neues (oder gebraucht via Amazon Warehouse Deals) Tablet/Pad. Sie wird es nur nutzen um, während ihrer Threadmill/Laufband Routine, Youtube und Amazon Prime Video zu schauen.



Preis: unter 200 Euro! - Um die 150 Euro wäre mir lieber.

(Laufband war schon 870Euro +Antivibrationsmatte+ Joggingschuhe)...





Artikelstandort: Deutschland (Bitte kein Gearbest etc…)

OS: Mir_egalV2.0

Display: zirka 10" oder gerne auch mehr, aber mindestens 8.9

Auflösung: mindestens 1280x800 Pixel

Ram: min. 2GB

eMMC: min. 32GB

SD Karten Slot: egal

CPU: AUch_eGaL2oI9



Wifi: Ja, bitte.

Wifi Band : egal

Sim 3G/LTE: nicht notwendig

Kameras: egal_0.1MP





Bisher gefunden:





1.) Amazon Fire HD 10” Tablet ohne Spezialangebote/Werbung = 165 Euro



Aber, wenn ich solchen Mist lese, werd ich sauer:



"Die Spezialangebote erscheinen nur, wenn der Bildschirm des Geräts gesperrt ist”.



Auch wenn minimal, Werbung sehe ich ungern. Vielleicht grade noch akzeptabel. - Aber, ich zahle schon mehr um keine Werbung auf dem Ding zu sehen und dann immer noch etwas Zwangswerbung!?! Grrr^*%&^%&*

Zusätzlich wird das Gerät auch noch an unseren Amazon Account gebunden. - Eine Datenkrake mehr im Haus die mir dann auch gleich den Schmarn verkaufen will, den die Frau auf Youtube anschaut.



2.) Samsung Galaxy Tab A T580 = 160 Euro (Wifi Version)





3.) Huawei MediaPad T5 WiFi (10,1 Zoll), Full HD, Kirin 659, 3 GB RAM, 32 GB = 190 Euro (Bin kein Kirin Fan)





4.) Dann gibt es noch etliche Billig-Tablets via Amazon mit 30 Tage Rückgaberecht, aber bei den meisten Ultra-Bilig Tablets (um die 100 Euro) gibt es im Durchschnitt immer eine 1Stern Bewertung die in etwa so lautet:



"Am Anfang gut angelaufen, aber nun Tod.”



und/oder



“MIt Malware Scanner gescannt und Trojaner gefunden”









-Kann jemand noch was anderes empfehlen? Lenovo?





Danke,

1+1=1