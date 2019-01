Hallo

Ich bin auf der Suche nach eine neuen Laptop und habe online dies gefunden.

Lenovo V320-17IKBR 81CN000TGE 17,3" Full HD IPS, i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD+1TB HDD, DVD, Win 10

Nur eins, weil meine frau mit der deutschen sprache nicht gut ist, brauche ich das Windows 10 Betriebssystem in englisch, aber die tastatur einstellung soll in Deutsch bleiben.

Ist es so möglich, die Sprache in Englisch die tastatur einstellung in Deutschum zu lassen?

vg

kesart