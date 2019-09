„Laptop (MSI CR 70) Wartungsklappe ?ffnen“

Moin allerseits,



ich m?chte auf dem Laptop Windows 10 installieren und zus?tzlich von HDD auf SSD aufr?sten.

Bisherige Laptops hatten immer zwei kleine Wartungsklappen auf der Unterseite des Geh?uses. Eine f?r den Zugang zum RAM , die andere f?r die Festplatte. Und bisher wurden sie durch maximal zwei Schrauben fixiert.



Nicht so bei MSI. Als ich die Unterseite des Laptops anschaute, sah ich nur einen gr??eren Wartungsschacht, der sich ?ber einen gro?en Bereich der Geh?useunterseite erstreckt und mir nun nicht klar ist, welche Schrauben zu l?sen sind , um wirklich nur die Klappenfixierung zu l?sen, und nicht die Tastatur oder ?hnliches.



Im Internet finde ich keine Infos, weder Video- Anleitungen zu diesem Modell noch andere Infos, die mir helfen.



Hat einer von Euch eine Ahnung?



Und...

ich habe eben mal versucht eine Schraube mit einem kleinen Kreuzschraubendreher aus so einem 5? Set zu l?sen ... die sitzt sowas von fest.... mit dem Popelding nicht zu machen. Ich brauche mehr Griff! Was nutzt ihr so? (oder anders: was soll ich morgen fr?h um 8 Uhr im Baumarkt kaufen?^^



Danke f?r Tipps



Gru?

Hellawaits