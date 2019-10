„Laptop Monitor“

Zitat von Urban51 ich hab bei meinem ASUS F3Sv eckige bildfehlergehabt. (8600m gs)

die gpu kriegst ja nicht ab. also hab ich alles abgebaut, was abzubauen ging (kühler, cpu, draufgeklebte folien, ram, etc) und das ganze board auf 3 lagen backpapier auf einem rost in den ofen. hab keinen umluft, also hab ich unterhitze und obere schiene genommen; will das ding ja nicht knusprig grillen sondern erwärmen.

-30min, 100° (laut drehknopf, hab kein thermometer)

Habe es ebenso mit einem DELL Vostro 1710 mit der gleichen Grafikkarte gemacht. Brachte gar kein Bild mehr und läuft jetzt wieder einwandfrei.

https://www.hardwareluxx.de/community/f305/grafikkartenreperatur-durch-das-backofenprinzip-kein-scherz-sammel-infothread-2-a-706643-16.html

https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_vostro_notebook/vostro-1710_service%20manual_de-de.pdf

Da muß man definitiv das Mainboard ausbauen und backen oder die Kiste entsorgen, was Ich da machen würde!

"There is no separate video card - the mainboard needs to be replaced."

https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/VOSTRO-1710-GeForce-8600M-GS-DEAD/td-p/3459297

Und ein "neues" Mainboard kauft da nur ein DAU...

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Nvidia-Grafikchips-mit-Lebensdauerproblemen-Update-185737.html

Ist bei der Grafikkarte übrigens absolut normal und die ist da wie auch bei fast allen anderen Notebooks auf dem Mainboard verlötet.

Nur wenn der Fehler auf nem externen Monitor nicht erscheint ist da die Grafikkarte nicht hin und die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei fast 0%...