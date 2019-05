„Hochfahren dauert bis 5min.-Mittak“

Hallo, Mein: PackardBell, EASYNOTE MH-36-U080GE; Mfg DATE 2009/10/20 mit WIN10 Home l?uft beim Hofahre unheimlich lange. Die CPU Auslastung schwankt zwischen 5 und 80%. Die Speicherauslastung schwankt um die 90%. iN DER tASKLEISTE habe ich: START; MS-Suche; MS-EDGE; STORE; Explorer; WIN MediaPlayer; BildschirmLupe(ist gest?rt wen Aktiv: Blinkt und PC kann nicht bedient werde; WIN Fax und -Scann; MozilaFirefox mit 9-12 TABs; MS Office Excel 79; MS Office WORD 79.

Bei Betrachten von YouTubes z.B. ARD oder 2DF in D und auch ?=AT steht teilweise das Bild, Ton l?uft normal weiter.



Was tut das System beim Hochfahren? Und beim Betrachten? Wie kann ich das beseitigen?



Bitte um Hilfe und bedanke mich f?r Antworten im Voraus herzlichst.

Mit sonnigem Gru?

