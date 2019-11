„Android Prozess ?system? funktioniert nicht“

Ich besitze 3,5 Jahren ein Tablet HUAWEI MediaPad M2 10.0.

Das Betriebssystem ist Android 5.1.1.



Seit einiger Zeit bekomme ich bei jedem Start die Mitteilung ?Prozess ?system? funktioniert nicht?. Und nichts geht.



Am Tablet wurde vor dem Auftreten des Fehlers nichts ver?ndert.



Ich habe bereits folgendes versucht:

- Neustart durch langes Dr?cken des Einschaltknopfes erzwingen.

- Neustart durch Dr?cken des Einschalt- und des Lautst?rkeregelknopfes erzwingen.

- Akku entleeren

- SD-Karte entfernen



Alles n?tze nichts.



Da ich etliche Spiele und Programme auf dem Tablet habe, m?chte ich ein ?Reset? vermeiden



Was ist von ?dr.fone-Reparieren(Android)? zu halten?



Nach 3 ? 4 Stunden Wartezeit funktioniert das Tablet!



Nach ca. einem weiteren Tag standy tritt der gleiche Fehler wieder auf, und der Bildschirm reagiert nicht mehr auf Ber?hrung.



Was kann ich tun, um die St?rung zu beheben?