Acer Iconia A3A10 - Demo Mode beenden?

Moin allerseits,

ein Verwandter hat sich für das besagte Tablet eine neue Hülle gekauft, und dabei nicht beachtet, dass das Haltegummi oben links den Startknopf dauerhaft drückt (meinen Dank an die Konstrukteure des Tablets und der Hülle ).

Auf diese Weise wurde somit der Demo Mode gestartet. Dieser äussert sich (bisher) dahin gehend, dass in relativ kurzen Zeitabständen eine Animation mit dem Acer Logo in Kombination in einer Endlosschleife abgespielt wird, bis man diese beendet.

Des weiteren sind unter "Einstellungen" und "Display" fast alle Optionen vom "Displaybeleuchtung abschalten" verschwunden. Nur die 30 Sekunden" Option ist verfügbar.

Und diese kann man nicht deaktivieren. Das heißt, alle 30 Sekunden auf das Display tippen oder den Startknopf drücken ...

Für das Problem mit der Animation habe ich eine kleine Lösung gefunden:

https://community.acer.com/en/discussion/128827/how-can-i-get-out-from-iconia-a1-810-demo-mode

Aber gegen den Demo Mode habe ich bisher nicht viel gefunden. Nur die Möglichkeit, die persönlichen Einstellungen zu speichern, und nach einem Sprung zurück auf die Werkseinstellung die Daten zurück zu kopieren.

Gibt es nicht eine Möglichkeit, den Demo Mode einfach zu beenden?

Danke für Tipps

Gruß

Hellawaits