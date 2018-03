Hallo,

ich will mir den Surface Pro 2017 Intel i5-7300U, 8GB RAM, 256 GB SSD kaufen. Bei amazon.de hat das Surface die Modellnummer: "FJX-00003", in England: "FJX-00002" und in den USA: "FJX-00001".

Das Surface bekommt man auch in Deutschland günstiger im Internet aus dem EU-Ausland (zollfrei), aber mit der Modellnummer: "FJY-00001". Kann ich auch die Modellnummer: "FJY-00001" ohne Bedenken kaufen oder kann es sein, daß es mit dieser Modellnummer dann irgendwelche Probleme geben könnte?