Stromversorgung für Lenovo T580

Hallo Leute,

heute bekam ich in der Fa. meinenn neune Laptop , einen T580 von Lenovo mit Core i5 8650U, 16GB RAM und 500GM Ms SSD.

Leider hat das Teil keine Lade/Strom-Buchse mehr wo die alten Netzteile von Lenovo passen. das Ding hat nun nur noch USB-C Anschlüsse zum Laden. Soweit so gut. Natürlich haben wir 2 NT mitgeliefert bekommen, so dass ich eins in der Tasche immer dabei habe und eins fest am Schreibtisch. Aber ich bin ja manchmal ne recht faule Socke und hab zu Hause auch gerne ein Netzteil damit ich das aus der Tasche nicht verwenden muss, insbesondere weil ich das früher dann schon mal vergessen hatte und dann unterwegs keinen Saft hatte. Die Ladestüöme des neuen NT sind in 3 Stufen aufgedruckt

20V 2,5A

15V 3,0A

9V 2A

5V 2 A

Das alte NT hat nur 20V 4,5A

Weiß jemand von Euch ob es einen Adapter gibt von dem alten Lenovo Rundstecker zu einem USB-C für den Laptop? Und ob das dann überhaupt funktioniert?