„Schleichender Tod des Laptop?“

Mein Laptop ist schon ein etwas älteres Modell, das aber WIN 10 mit allen updates hat. Seit kurzem habe ich aber ein Problem mit dem Ding: Immer nach dem booten kommt der Startbildschirm. Wenn ich aber auf die Windows Taste klicke erscheinen die "hübschen" Windows Kacheln - aber nicht wie gewohnt gleich über dem Startbutton, sondern mittig im Display. Daran lässt sich auch nichts mehr ändern, verschieben usw. Stattt runterzufahren bleibt nur noch abschalten. Kann man mit dieser Beschreibung in etwa abschätzen, was da los ist? Falls es, wie von mir vermutet der Anfang vom Ende des Lapis ist, meine Zusatzfrage an euch: Wie kann ich meine Daten (Fotos, Word Datein u.ä.) noch von meiner Fast-Leiche retten?