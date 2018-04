Hallo Forum,

die alte Kiste lief lt. Eigentümer an dem Tag ca. 14 Std. am Stück bevor er eine Video DVD anschauen wollte.

Dabei ist der BS eingefroren und sein LM17.x reagierte auf nichts mehr, also Power_off.

Trotz Bios Reset (Batterie ist eingelötet ) und mit Minimalbestückung oder ganz ohne Komponenten weder Bild noch irgendein Ton.

Am externen Monitor kommt nach Fn+F5 auch nichts an.

Ich gehe von defektem Grafikchip aus => Tonne/Ebay oder hab ich was übersehen?

Thx